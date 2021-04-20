Ижевск, , 10:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 апреля провели 1 025 214 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 1881 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2809 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 апреля в республике выявили 60 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 64 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 189 случаев.

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