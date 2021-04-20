Краснодар, , 10:12 — REGNUM Около 1,7 млн туристов принял Краснодарский край с начала 2021 года, всего в регионе в этом году ожидают до 16 млн гостей. Об этом сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Горнолыжный центр «Роза Хутор». Сочи

«С начала 2021 года курорты Краснодарского края приняли 1,7 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — цитирует Золотухину ТАСС.

По её словам, всего в 2021 году в Краснодарском крае ожидается от 14 до 16 млн отдыхающих. В регионе к такому наплыву туристов готовы, однако предупреждают о необходимости бронировать отели и пансионаты заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Краснодарский край принял около 12 млн туристов, существенное сокращение турпотока было связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.