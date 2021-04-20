Ижевск, , 10:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 20 апреля выявили 60 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 64 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 189 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 79 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 796 человек. 406 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2987 человек. Из этого числа 2552 жителя республики находятся в удовлетворительно состоянии, 374 человека — в состоянии средней степени тяжести, 61 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение минувших выходных дней, 17 и 18 апреля, в республику поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в объеме 13,2 тыс. доз. Таким образом, до настоящего момента регион получил всего 89,302 тыс. доз антиковидной вакцины.

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