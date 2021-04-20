Уфа, 20 апреля 2021, 10:15 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого электрогазосварщик получил тяжелую травму, установлены в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
Сообщается, что 9 февраля текущего года работники ООО «СМУ-8» на территории Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал» по договору демонтировали на высоте железную площадку аэротенка. 45-летний рабочий ООО «СМУ-8» стоял на подводящем лотке и осуществлял газовую резку ограждений железной площадки. В какой-то момент площадка упала, зацепила и утянула за собой электрогазосварщика.
Мужчину доставили в больницу с травмой позвоночника.
Сотрудники Гострудинспекции установили, что рабочий использовал страховочную привязь, которая не защищает от падения с высоты. Помимо этого, не было контроля за выполнением мер безопасности при выполнении работ на высоте.
Отмечается, что в отношении работодателя возбуждены административные производства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии каменщик получил тяжелую травму при монтаже конструкций.