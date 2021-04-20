Доха, , 10:10 — REGNUM Ливан, который находится в «серьёзной опасности», остро нуждается в помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб, передаёт Al-Alam News со ссылкой на заявление посольства Ливана в Катаре.

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«Наша страна погружается всё глубже в темный туннель, из которого не видно выхода», — заявил он.

По словам Хасана Диаба, Ливан «находится на грани полного краха». Ситуацию осложняет задержка формирования нового правительства. В этой связи и.о. главы правительства обратился за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива.

«Ливан находится в серьёзной опасности, он больше не может ждать, мы исчерпали свой потенциал, и Ливан остался без страховочного троса», — подчеркнул Диаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте премьер-министр Ливана Саад Харири отверг перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана, предложенный ливанским президентом Мишелем Ауном. Глава правительства пояснил, что треть фамилий в списке являются представителями президентской команды, с помощью которых глава государства может блокировать различные решения. Предыдущий перечень предлагал схожую структуру правительства.