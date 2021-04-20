Брянск, , 10:13 — REGNUM В Брянской области 20 апреля выявлено 80 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 76 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 37 380. Выздоровели 36 523 человека.

Лаборатории провели 524 620 исследований на коронавирус, в том числе 300 тестов проверены за прошедшие сутки.