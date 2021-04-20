Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 940 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1792 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 297 728 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 282 237 победили инфекцию, в том числе 659 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3959 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3270 пациентов, в оборудованных гостиницах — 513. На карантине находится 308 человек.

Согласно официальным данным на 19 апреля, в Грузии в результате 9750 исследований выявили 570 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 659 человек.

Стоит отметить, что в Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация. 1792 выявленных за сутки случая заражения коронавирусом является «рекордным» показателем для страны за последние 3,5 месяца.

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