Москва, , 10:10 — REGNUM С 21 апреля в Москве начнут работу прививочные пункты в ЦУМе, торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка». Об этом 20 апреля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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По её словам, практика показала, что жители Москвы предпочитают вакцинироваться от коронавирусной инфекции именно в таких местах. Например, в ГУМе привились 15,5 тыс. человек.

«Такое движение прививочных бригад по городу стало за последние месяцы традиционным», — сказала Ракова.

Заместитель мэра заверила, что в местах проведения вакцинации будет обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.