Оренбург, , 10:09 — REGNUM В поселке Южный города Оренбурга построят новую школу. Строительство начнется в 2022 году, а в эксплуатацию объект планируют сдать в 2023 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Возведение школы будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Общеобразовательное учреждение на 1135 мест откроют в микрорайоне, ограниченном улицами Центральная, Беляевская, Амурская и Весенняя.

В настоящее время проект проходит экспертизу в ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области». После получения положительного заключения на электронной площадке пройдет аукцион, по его результатам определят подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

Стоит отметить, южная часть Оренбург (за Уралом) активно застраивается жилыми домами, как индивидуальными, так и многоквартирными. Население периодически сетует не нехватку школ, детсадов, досуговых центров, больших торгово-развлекательных комплексов и парков. Сейчас в поселках Пугачи, Южный и Карачи функционирует три школы.

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