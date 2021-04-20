Элиста, , 10:08 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки в Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 20 апреля.

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За весь период пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 333 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии выявили одного носителя «британского» штамма SARS-Cov-2. В связи с этим на самоизоляцию отправлены около 50 человек.

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