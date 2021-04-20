Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В столице Чувашии 96 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Выплата будет производиться гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии. Речь идёт, прежде всего, о непосредственных участниках Великой Отечественной войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях по 1945 года включительно, военнослужащих, более шести месяцев служивших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лицах, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и некоторых других», — уточняет пресс-служба.

За единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд. Ветеран получит ее вместе с пенсией. В прошлом году ко Дню Победы выплату получили 152 чебоксарца.

ИА REGNUM напоминает, ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получат 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.

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