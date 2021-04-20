Ханты-Мансийск, , 10:07 — REGNUM У депутатов Госдумы от ХМАО и их жён снизились доходы. Об этом сообщается в декларациях народных избранников, опубликованных на сайте парламента.

Александр Сидоров («Единая Россия») задекларировал в 2020 году 8,6 млн рублей, годом ранее его доход составлял 9,8 млн рублей. Владелицей имущества семьи Сидоровых является супруга парламентария. В её собственности земельный участок в 23 сотки и трёхэтажный дом площадью 545 кв. м, а также автомобили Land Rover, Range Rover Evoque и Toyota Rav-4. Доходы супруги Александра Сидорова в 2020 году составили 4,3 млн рублей. В 2019 году она декларировала в десять раз большую сумму — 40 млн рублей.

Павел Завальный («Едина Россия») задекларировал в 2020 году доход в 31,3 млн рублей против 38,9 млн рублей в 2019 году. В его владении находятся два земельных участка на семь и восемь соток, два дома — на 164 кв. м и 706 кв. м, две квартиры — 245 и 238 кв. м, гаражный бокс на 18 кв. м. В 2020 году он приобрёл Porsche Cayenne Turbo. Его жена показала доход в 2020 году в 214 тыс. рублей, в 2019 году — 1,2 млн рублей. Она владеет 60 сотками земли и двумя автомобилями марки Mercedes-Benz.

Татьяна Гоголева («Единая Россия») в отличие от коллег увеличила доходы с 5,7 млн рублей в 2019 году до 5,9 млн рублей в 2020-м. У нее в собственности земельные участки на 10 и 9 соток, жилой дом 99,20 кв. метра, ½ доли квартиры 82,8 кв. метра.