Лондон, , 10:06 — REGNUM Власти Великобритании объявили о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям, передает 20 апреля Reuters.

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Отмечается, что на саммите G7 в июне 2021 года будут даны рекомендации по поводу того, как достигнуть реализации цели разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней.

«Британия полна решимости работать с нашими партнерами, чтобы еще лучше защититься от коронавируса и укрепить готовность к пандемиям в будущем на глобальном уровне», — сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании за сутки 18 апреля зафиксировано 2963 новых случая заражения коронавирусом, скончались четыре пациента с COVID-19. За весь период с начала пандемии на территории страны выявлено уже 4 390 783 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 127 274 случая заболевания привели к летальному исходу пациентов. Первую дозу прививки получили уже 32 932 448 человек, обоими компонентами вакцины привиты 10 152 039 человек.