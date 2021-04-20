Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привиты более 115 тыс. жителей. Более половины из них завершили полный цикл вакцинации. Об этом 20 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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С начала массовой вакцинации в медицинские организации комздрава было поставлено 146 442 комплекта вакцины, в том числе 144 822 комплекта «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 1620 комплектов препарата «ЭпиВакКорона».

Всего привито в Ленобласти 115 072 человека, из них «Гам-Ковид-Вак» — 114 894 жителей и 178 человек «ЭпиВакКорона». Среди общего числа вакцинированных 4207 медицинских работников, 3509 работников образования, 1788 работников соцзащиты, 3151 сотрудник силовых структур.

«Полностью привиты 65 185 человек, — уточнили в комитете. — В предыдущие сутки привито 3789 человек, в том числе 1416 человек закончили вакцинацию».