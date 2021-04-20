Элиста, , 10:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 15 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 20 апреля.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось 189 человек. Состояние десятерых врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции находится 471 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 313 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 580 человек.

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