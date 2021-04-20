Москва, , 10:03 — REGNUM Прекратили общение с коллегами вне работы из-за опасения заразиться коронавирусом 19% работающих жителей России. Чаще перестают общаться после работы мужчины чем женщины — 21% против 18%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Продолжают общаться с сослуживцами, как и до пандемии, 35% опрошенных. Женщины чаще ходят в гости и в кафе, мужчины — в бары и спортзал. Недавно стали неформально общаться с коллегами вне работы 2%.

Почти половина трудящихся (44%) не общалась с коллегами после работы ни до пандемии COVID-19, ни сейчас. Чаща такая позиция популярна среди людей старше 45 лет (49%).

Опрос проведен 11—16 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 19 лет в 401 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 36% жителей России легко общаются на работе с представителями самых разных профессий.

Читайте подробнее: Жители России назвали самых «вредных» коллег по работе