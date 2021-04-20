Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM На территории Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади больше 300 га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2020 году к этому времени произошло 90 пожаров на площади 3,8 тыс. га.

«Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически все 99% произошли в результате воздействия человека», — отметили в правительстве.

В числе наиболее распространённых причин пожаров — неосторожное обращение с огнём или палы травы. За минувшие сутки пожарные тушили пять лесных пожаров в районах, большинство из которых также возникли по вине человека.

В борьбе с огнём задействовано более 100 человек и 24 единицы техники. В результате два пожара в Джидинском и Заиграевском районах удалось ликвидировать, ещё один пожар локализован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии увеличили штраф за нарушение противопожарного режима