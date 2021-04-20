Париж, , 10:04 — REGNUM В отдельных регионах Франции связанные с пандемией меры карантина будет целесообразно отменять постепенно, а не одновременно во всей стране. Такое мнение 20 апреля высказал французский министр здравоохранения Оливье Веран в интервью региональной газете Le Telegramm.

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«Я выступаю за то, чтобы отмена ограничительных мер проводилась постепенно по территориям», — сказал он.

При этом глава минздрава Франции отметил, что для того, чтобы отменить карантинные меры «необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию по каждому из регионов, ситуацию в больницах, а также в целом проблему переполненности французских медучреждений».

Также Веран утончил, что на протяжении последних пяти дней во Франции происходит некоторое снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Сейчас насчитывается меньше заболевших за сутки. Показатель ранее равнялся 40 тыс., сегодня мы находимся в среднем на уровне 33 тыс.», — указал министр, однако добавил, что такие положительные изменения не являются стабильными.

«Мы по-прежнему находимся на высоком уровне эпидемии, наблюдаемое снижение недостаточно быстрое и недостаточно сильное. Нам следует продолжать свои усилия по борьбе с эпидемией», — подчеркнул Веран.

Отметим, на сегодняшний день во Франции выявлено за все время пандемии свыше 5,29 млн носителей коронавируса.