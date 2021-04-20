Ташкент, , 09:59 — REGNUM В Бектемирском районе Ташкента металлические качели упали на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенок скончался на месте происшествия. Об этом 20 апреля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на обращение родителей мальчика.

Отец ребенка призвал прокуратуру Бектемирского района принять строгие меры в отношении ответственных лиц, отвечающих за благоустройство. Заявление также адресовано в аппарат президента и генпрокурору.

17 апреля в массиве «Водник-1» проводились работы по благоустройству детской площадки. По словам родителей, работники не огородили место работ. Ребенок задел незакрепленные качели, в результате чего металлическая конструкция упала на мальчика.

Издание «Даракчи» со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 2, ст. 258 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека»).