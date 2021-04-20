Москва, , 10:00 — REGNUM Популярный блогер Настя Ивлеева планирует выпустить несколько продуктов питания под собственными брендами. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По данным СМИ, среди выпускаемых товаров будут чипсы под названием «Изи пизи», энергетический напиток «Чича бум» и шоколад, название которого пока не раскрывается. На запуск всех продуктов планируется потратить от 30 до 60 млн рублей.

В феврале 2021 года Настя Ивлеева вместе со своими партнерами Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым зарегистрировала ООО «Коленки пчелы». Именно эта организация займётся развитием и запуском новых брендов.

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