Киев, , 10:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с запуском на Марсе беспилотного вертолёта Ingenuity. На его слова отреагировали украинские пользователи сети.

Зеленский ранее восхитился в Twitter «победой технологий» и отметил, что среди разработчиков марсианского вертолёта есть украинец — Игорь Панченко.

«Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника «Сич-2−30», — добавил украинский лидер.

Пользователь @harn1972 отметил, что Панченко пришлось покинуть свою страну и уехать туда, где «его таланты понадобились человечеству». Пользователь @Inside_out 25 призвал прекратить радоваться чужим успехам. «Может, пора уже своим?» — добавил он.

«А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?», — задался вопросом @SergeyHanov.

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Ещё один пользователь @pitosqua с иронией заявил, что ждёт «новый вышиватный спутник». А @TetianaTischen в своём комментарии призвала Зеленского «что-то полезное делать как президент» и вспомнить, что он уже не телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на Марс в рамках миссии Perseverance прибыл вертолет Ingenuity. Этот беспилотный аппарат 19 апреля совершил первый полёт над поверхностью планеты.

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