Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров незначительно увеличил свой годовой доход в 2020 году. Это следует из опубликованной декларации о доходах и имуществе спикера.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

В 2020 году Макаров заработал 4 млн 368 тыс. рублей, в прошлой же декларации он обозначил доход примерно в 4,1 млн рублей за 2019 год.

В собственности у Макарова недвижимости по-прежнему нет. Он пользуется квартирой площадью всего в 50,6 кв. метров: эта квартира числится в долевой собственности у супруги спикера (16/27 доли). У главы петербургского парламента в собственности есть только ретро-автомобиль «Волга» ГАЗ-2411.

Жена главного единоросса Петербурга за 2020 год также заработала чуть больше, чем в 2019 году, — 189 тыс. рублей против 177 тыс. рублей в предыдущей декларации.

В собственности у нее есть квартира площадью 51,3 кв. метра, половина земельного участка площадью 802 кв. м, доли в упомянутой квартире, которой пользуется муж, и половина садового дома площадью 75,5 кв. метра.