Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские вооружённые формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 20 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 51 мину калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Яковлевка, Донецк (Вольво-центр), Спартак, Александровка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела были обесточены восемь трансформаторных подстанций в посёлке Ртутный на окраине Горловки, а также повреждён один дом в посёлке Комарова.

Жертв среди мирных и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщили в представительстве СЦКК, за минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР из гранатомётов и стрелкового оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР — СЦКК