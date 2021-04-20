Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбурге в троллейбусном депо муниципального казённого предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» произошло ЧП — частично обрушилась стена в здании диспетчерской, сообщает пресс-служба мэрии.

Инцидент случился вечером 18 апреля. Обошлось без жертв. В администрации подчеркнули, что стена не является несущей, а данная часть здания не используется и является аварийной.

После ЧП доступ к месту обрушения ограничили. Остальное здание функционирует в штатном режиме. У работников транспортной организации есть доступ к санузлу, кухне и комнате отдыха.

На 20 апреля запланированы работы по разбору места обрушения и уборке строительного мусора. Стену укрепят и восстановят.