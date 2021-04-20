Монтрё, Швейцария, , 09:57 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков может войти в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 20 апреля в швейцарском Монтрё пройдёт 45-й конгресс УЕФА.

В рамках конгресса состояться выборы в исполнительный комитет УЕФА, а также в европейский совет Международной федерации футбола (ФИФА)

В исполком УЕФА будут избраны восемь человек, каждый на четырёхлетний срок. От России в окончательный список кандидатов вошёл Дюков.

В настоящее время членом исполкома УЕФА и совета ФИФА является Алексей Сорокин, который был избран в 2017 году. В сентябре 2021 года он покинет оба поста.