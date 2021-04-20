Петрозаводск, , 12:03 — REGNUM В Республику Карелия поступило ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего в республику поступило 67 492 дозы вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи. Об этом 20 апреля сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, на 20 апреля первым компонентом вакцины привились 55 425 жителей Карелии (82,2% от объема поступившей вакцины), вторым компонентом — 33 866 человек (50,2% от объема поступившей вакцины), в том числе среди них граждан старше 60 лет — 25 233 человека (45,5% от количества вакцинированных).

Для удобства жителей региональные власти открывают новые пункты вакцинации. Так, в филиале городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска на улице Жуковского, 8, начали прививать родителей детей, пришедших на приём, а также всех взрослых без предварительной записи с 15:30 до 18:00, в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

«Вакцинация проводится с соблюдением всех противоэпидемических норм и разделением потоков взрослых и детей», — заверил Охлопков.

Также начал работу ещё один мобильный пункт вакцинации городской поликлиники № 3 — у торгового центра «Главный» (улица Мелентьевой, 28). Прививочный пункт на базе автобуса «ПАЗ» работает с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18.00 в будние дни.

«Для того, чтобы сделать прививку возьмите с собой паспорт, СНИЛС, полис ОМС», — подчеркнул министр региона.

Таким образом в Карелии в настоящий момент работает 32 стационарных и 44 мобильных пункта вакцинации.

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