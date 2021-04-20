Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» объявил проект «Биржа поверхностей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы инициативы.

Жители Екатеринбурга смогут предложить уличным художникам места, которые можно преобразить. Уличные художники соберут базу из таких объектов, после чего выберут наиболее подходящие площадки для росписи.

«Для фестивальных работ подходят торцы пятиэтажек, технические будки и другие постройки. Лучше всего, чтобы предложенная стена была гладкой», — заявила координатор фестиваля Ирина Завьялова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уличные художники из группы «Спектр» создали объёмный арт-объект, призывающий не злоупотреблять установкой заборов и ограждений в городе.

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