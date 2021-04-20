Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM Причиной возникновения крупного пожара на складе автозапчастей и ГСМ в Улан-Удэ, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, на месте работают органы дознания.

Тушение пожара на складе автозапчастей. Улан-Удэ 03.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило 19 апреля в 14:14. К моменту прибытия пожарных кровля здания была охвачена огнём, пламя угрожало перейти на соседние строения. Работники склада к тому времени успели самостоятельно эвакуироваться.

На месте был создан штаб пожаротушения, создано четыре боевых участка. Из здания в ходе тушения огня было вынесено 130 емкостей с горюче-смазочными материалами. Всего в борьбе с пожаром было задействовано более 50 человек и 16 единиц техники.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев дальнейшего распространения огня не было допущено, в 18:39 очаг возгорания был локализован на площади 1200 кв. м. Спустя еще час пожар был полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

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