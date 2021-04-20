Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Бывший глава администрации Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий. Первое судебное заседание состоялось 19 апреля. Следующее назначено на 12 мая.

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года материалы уголовного дела, фигурантом которого является Григорян, были переданы в суд. Как полагают следователи, чиновник запретил подчинённым проводить проверки на незаконно работающих торговых павильонах.

Сумма причинённого ущерба оценивается в 14 млн рублей.

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