Кишинёв, , 09:59 — REGNUM В Молдавии в течение суток 19 апреля выявили 341 случай заражения коронавирусом в ходе 2712 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 246 238 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 232 328 человек, в том числе 1093 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 2798 пациентов с COVID-19, из которых 260 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5591 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 20 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 403 случая заражения коронавирусом в результате проведения 2920 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1145 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии идет вакцинация от COVID-19 препаратами Pfizer и AstraZeneca. На этой неделе в республике также ждут российской вакцины «Спутник V».

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