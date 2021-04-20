Джокьякарта, Индонезия, , 09:53 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарты, трижды выбросил в небо горячие облака, сообщает Antara.

На горе произошло три горячих облака, состоящих из пара с расстоянием скольжения 1,5 км.

Сейсмологическая станция Мерапи зафиксировала 14 лавин на юго-западном склоне.

Извержение вулканического материала может достигнуть области в радиусе трех километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Синабунг в Индонезии начал извергать вулканический пепел.

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