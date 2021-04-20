Уфа, , 10:09 — REGNUM Подтопления в девяти муниципальных образованиях Башкирии находятся на контроле у спасателей. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета по республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что за минувшие сутки спасатели получили два сообщения о подтоплениях территорий. Всего с начала половодья зафиксированы 50 случаев подтопления в 19 муниципалитетах, в результате которых было подтоплено 1346 придомовых территорий, 277 домов, 32 участка дорог, в том числе пять мостов.

Отмечается, что в настоящее время у спасателей региона на контроле находятся 19 случаев подтопления в девяти муниципалитетах. При этом за минувшие 24 часа был снят с контроля один участок дороги в Белорецком районе (автодорога Зуяково-Габдюково), а также пять придомовых территорий в СНТ «Зауфимье».

Сообщается, что уровень реки Белая в г. Уфе поднялся за сутки на 10 см и составляет 636 см: выход реки на пойму 600 см, а неблагоприятный уровень 730 см.

Уровень реки Уфы в д. Укман Благовещенского района поднялся за сутки на 23 см, текущий уровень составил 687 см, выход реки на пойму 756 см, неблагоприятный уровень 1072 см. Уровень р. Уфа в с. Старые Карашиды Ишдинского района поднялся за минувшие 24 часа на 21 см, текущий уровень составляет 652 см, выход реки на пойму 1084 см, неблагоприятный уровень 1084 см.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидают подтопления больших площадей садовых товариществ крупными реками Белая и Дема.