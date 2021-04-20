Саратов, , 10:07 — REGNUM В Саратове торжественный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 8 мая. Соответствующее решение было принято в городской администрации.

Местные власти пока не определились с участием в мероприятии ветеранов, так как в области действуют ограничения для пожилого населения. Пока горадминистрация рассматривает предложения по проведению предстоящего мероприятия. К празднику в Саратове появятся тематические украшения.

Как заявила сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, 9 мая в областном центре шествие Бессмертного полка решено провести в онлайн-формате.

ИА REGNUM ранее сообщало, парад Победы и шествие Бессмертного полка в Коми пройдут в онлайн-режиме. Такое решение было принято на заседании межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.

Читайте также: Парад Победы в Коми пройдёт в онлайн-режиме

Читайте также: Шествие «Бессмертного полка» в России могут провести 24 июня