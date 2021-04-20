Ярославль, 20 апреля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Конституционный суд разрешил размещение ларьков на придомовых территориях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Конституционный суд

Постановление суда принято 19 апреля 2021 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, противостояние между предпринимателями и чиновниками на местах по этому вопросу длится уже несколько лет. С жалобой на запрет органов местного самоуправления устанавливать ларьки и торговые павильоны на придомовых территориях в Конституционный суд обратились предприниматели из Ярославля, Перми и Калининграда. Бизнес-омбудсмены также направили обращения в КС в их поддержку.

Если раньше в Ярославле жильцы многоквартирных домов могли на своей придомовой территории разместить ларек, то есть сдать часть участка в аренду предпринимателю, а полученные средства использовать на общедомовые нужды, то сейчас они этого сделать не могут. Такие изменения в правила благоустройства были внесены мэрией Ярославля в 2018 году.

Не найдя защиты в судах общей юрисдикции, некоторые ярославцы дошли до Конституционного суда, где с аналогичными проблемами к ним присоединились предприниматели из двух других регионов.

«Мы отстаивали интересы наших заявителей сначала в Ярославском областном суде, затем в апелляционной и кассационной инстанциях в Москве, однако все они оставили требования предпринимателей без удовлетворения. Позиция о том, что органы местного самоуправления не могут устанавливать абсолютный запрет на размещение НТО на придомовых территориях, была сформулирована в Определении Конституционного суда еще в конце 2019 года. Но чиновники и суды общей юрисдикции данное определение игнорировали. Поэтому было решено консолидировать усилия с другими регионами и поднять этот сложный вопрос еще раз. В результате сегодня мы имеем Постановление, а не Определение Конституционного суда. Это значит, что ранее принятые судебные решения по правилам благоустройства должны быть пересмотрены. Постановление КС окончательное и обжалованию не подлежит», — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей регионе Альфир Бакиров.

В течение одного года со дня вступления в силу постановления Конституционного суда органы местного самоуправления должны привести правила благоустройства в соответствие с документом и убрать из них абсолютный запрет на размещение НТО на придомовых территориях. Если же в указанный срок изменения в правила внесены не будут, то по его истечению данный запрет более не будет подлежать применению, постановил Конституционный суд.