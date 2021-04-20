Сеул, , 09:58 — REGNUM На финансовом рынке Южной Кореи может возникнуть нестабильность, если опасения по поводу роста процентных ставок и потребительских цен будут расти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на замминистра стратегии и финансов страны Ли Ок Вона.

Данное заявление он сделал 20 апреля в ходе экономического совещания в Сеуле.

Представитель министерства напомнил о геополитических рисках, связанных с США и Китаем, и о возможном оттоке капитала из стран с развивающейся экономикой из-за более медленных темпов восстановления, чем в развитых странах.

Ли Ок Вон также сообщил о необходимости более внимательно следить за потенциальным воздействием международных дестабилизирующих факторов на внутренний финансовый рынок и местную экономику.