ш. Огайо, , 09:53 — REGNUM Американская компания Marshall Goldman из штата Огайо разместила объявление о продаже 817-сильного суперкара Koenigsegg CCX — одного из первых автомобилей марки. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается также, что модель Koenigsegg CCX стала последней машиной марки, с механической трансмиссией. В общей сложности было собрано 29 таких автомобилей.

Выставленный на продажу Koenigsegg CCX имеет мотор V8 максимальной мощностью 817 «лошадей». Двигатель передаёт крутящий момент на все четыре колеса. До «сотни» CCX разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 395 км/ч.

Модель окрашена в чёрный цвет, а её салон обтянут кожей, обшит алькантарой и имеет карбоновые детали.

За этот экземпляр продавец хочет выручить 1,26 млн долларов (около 95 млн рублей).

Ранее на онлайн-аукционе The Market в Великобритании был выставлен на продажу редкий BMW M3 (E30) 1988 года выпуска в спецверсии Evolution II. Всего было выпущено 500 экземпляров таких автомобилей.

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