Москва, 20 апреля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Правительство России утвердило программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, сообщает 20 апреля официальный сайт правительства. Документ утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Коренные народы севера

В госпрограмму включены шесть основных направлений поддержки, первым из которых стали меры по развитию промышленной и технологической инфраструктуры. Предприниматели и сельхозпроизводители получат субсидии на приобретение оборудования для переработки мясной и рыбной продукции, развития художественных промыслов. Также предусмотрены меры на обеспечение малочисленных народов современной связью.

Второе направление — продвижение продукции народов Арктики на российском и международных рынках, помощь с маркетингом, логистикой и экспортом продукции. Также в Арктике планируют создать центр развития традиционного предпринимательства, который поможет жителям с открытием собственного дела. Отдельным направлением станет развитие туризма в местах проживания малых народов.

Кроме того, госпрограмма уделит внимание кадровым вопросам и образованию, планируется разработать образовательный стандарт «Специалист северного хозяйства».

«В целом реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объём производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики», — рассказали в правительстве.