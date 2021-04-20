Петрозаводск, , 10:02 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 69 новых носителей коронавируса, что на пять случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 20 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7374,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3210,1 случая, по Северо-Западу — 5652,4», — указали в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 45 286 инфицированных, из них 43 241 человек выздоровел, в том числе 81 житель был выписан по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 умерли 442 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5724 пациента, из них 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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