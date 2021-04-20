Берлин, , 09:52 — REGNUM Около €1,6 млрд будет выделено на исследования коронавируса министерством образования и научных исследований Германии. Об этом 20 апреля сообщает агентство DPA.

По информации источника, примерно €627 млн из этой суммы будет предназначено для германской компании BioNTech и фармацевтической фирмы CureVac, которые занимаются разработкой вакцин от COVID-19.

Вместе с тем, отмечается, что данные денежные средства — это дополнением к уже выделенным правительством ФРГ в минувшем году €2,9 млрд на исследования в области здравоохранения.

При этом отмечается, что в последние десять лет власти ФРГ постоянно увеличивали свои расходы на исследования в области здравоохранения и в том числе — на биотехнологии. Так, в 2010 году на данные цели было выделено чуть менее €1,9 млрд, а в 2019 году — почти €2,5 млрд.

Отметим, на сегодняшний день на территории Германии выявлено за все время пандемии 3 163 308 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 9609 и з которых — за последние 24 часа.