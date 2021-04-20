Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Правительство США должно продолжить санкционое давление на Китай из-за ситуации в Гонконге. Резолюция с таким призывом была одобрена накануне, 19 апреля, Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщает The Hill.

За документ, в котором политики осуждают китайское правительство и региональное правительство Гонконга за действия, «нарушающие права и свободы» граждан региона, проголосовало 418 законодателей. Против высказался только Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки.

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«Принимая эту резолюцию, Палата представителей посылает сильный двухпартийный сигнал, требуя, чтобы правительства Китая и Гонконга уважали волю народа Гонконга, — прокомментировал председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс (демократ от Нью-Йорка). — Мы будем продолжать настаивать на демократии и уважении прав человека в Гонконге».

Призыв конгрессменов подразумевает продолжение усилий, «направленных на реагирование на ситуацию в Гонконге» с помощью санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта власти США решительно осудили одобрение Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) проекта реформы избирательной системы Гонконга.

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Вашингтон считает, что предполагаемые Китаем меры якобы «серьёзно ограничат конструктивный плюрализм и репрезентативное управление» этого специального административного района КНР, «коренным образом» подрывая «демократические институты Гонконга».