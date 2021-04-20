Оренбург, , 09:47 — REGNUM В Оренбурге прокуратуры и Госавтоинспекция по результатам проверки состояния дорог внесла главе города Владимиру Ильных представление. Кроме того, в суд подан иск с требованием обязать мэрию нанести дорожную разметку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Во время проверки на 50 участках муниципальных дорог, в том числе отремонтированных в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», выявлены многочисленные дефекты. В частности, на путепроводе по ул. Терешковой зафиксированы трещины и проломы асфальтобетонного покрытия. Примечательно, что дорога заасфальтирована в 2020 году в рамках муниципального контракта. Такие же нарушения выявлены на ул. Цвиллинга, путепроводе на ул. Юркина.

На проезде Нижнем, ул. Астраханской, дороге-дублере ул. Терешковой имеются ямы до 18 сантиметров в глубину и до трех метров в длину. На момент осмотра, они были скрыты талыми водами. В нарушение требований ГОСТ выбоины не были обозначены ограждениями и предупреждающими дорожными знаками.

В суде прокуратура потребовала признать незаконным бездействие управления строительства и дорожного хозяйства администрации из-за отсутствия дорожной разметки на 80 дорожных участках, в том числе в местах пешеходных переходов. Судебная инстанция обязала чиновников провести данные работы в срок до 31 октября 2021 года.

Напомним, в конце зимы и начале весны оренбуржцы возмущались отвратительным состоянием дорог в городе. Горожане иронизировали, что дорожное покрытие тает вместе со снегом. Стоит отметить, что такая плачевная ситуация сложилась не только в областном центре. Впоследствии региональная власть заявила, что на дорогах, которые ремонтировались в 2020 году и имеют разрушения, подрядчики будут исправлять недостатки по гарантии за свой счет.

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