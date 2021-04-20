Шебекино, Белгородская область, , 09:48 — REGNUM Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после ремонта школьного стадиона в селе Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Чиновники не вернули в бюджет сэкономленные средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2020 году управление капитального строительства администрации Шебекино заключило контракт на капитальный ремонт школьного стадиона. Стоимость проведённых работ оказалась меньше выделенных по контракту средств. В декабре 2020 года чиновники приняли решение не возвращать сэкономленные деньги, а без проведения торгов заказать не предусмотренные контрактом работы, что является нарушением закона.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.