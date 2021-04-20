Краснодар, , 09:46 — REGNUM Федеральные средства рассчитывают привлечь власти Краснодарского края для решения проблемы с водоотведением в краевом центре. Подготовить предложения по участию краевого центра в федеральных программах, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, поручил 19 апреля губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Эта проблема не решалась последние 15 лет. Городу, даже при поддержке края, ее не осилить. Необходимы серьезные инвестиции, в том числе федерального бюджета. Создавайте рабочую группу, которая разработает четкий алгоритм решения вопроса», — поручил Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета.

Предложения для включения Краснодара в федеральные программы по развитию коммунальной инфраструктуры, в частности, мероприятиям по строительству и модернизации очистных сооружений, созданию систем водоотведения поручено подготовить вице-губернатору Александру Трембицкому.

Отметим, подтопления в Краснодаре фиксируются буквально после каждого дождя или снегопада с последующей оттепелью.