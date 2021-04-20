Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Таллинским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) две ночи подряд полностью будут перекрывать движение для автомобильного транспорта. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

Перекрытие движения автомобильного транспорта планируется в ночь с 21 на 22 апреля на внутреннем и с 22 на 23 апреля внешнем кольце КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом (75-й км внешнего и внутреннего кольца).

Такие меры необходимы в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для предотвращения дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

«Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», — подытожил Пузыревский.