Москва, , 09:45 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ужесточить контроль за неправильную утилизацию опасных химических отходов, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ резолюции, направленный вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В документе предлагается усилить контроль за утилизацией полихлорированных бинефилов (ПХБ), которые используются на предприятиях в качестве электропроводящей жидкости, передают «Известия».

Данные опасные вещества провоцируют развитие патологий почек, печени, нервной системы, а также могут вызывать мутации плода у беременных, говорится в резолюции.

По словам председателя комитета ТПП по природопользованию Сергея Алексеева, полностью утилизировать ПХБ можно только при температуре 3 тыс. градусов Цельсия, а оборудование для этого стоит более 1 млн долларов.

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В ТПП предлагают увеличить штрафы за нарушение правил обращения с ПХБ. На сегодняшний день размер штрафов составляет несколько сотен тысяч рублей, что не является существенной суммой для предприятий, считают в Торгово-промышленной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года специалисты «Горно-химического комбината» (Железногорск, Красноярский край), входящего в состав ГК «Росатом» начали работу над созданием уникального реактора, способного «выжигать» опасные радиоактивные вещества.

Реактор должен будет перерабатывать отходы отработавшего ядерного топлива. В результате процесса из отходов должны отделиться уран, плутоний, а также прочие вещества, которые можно будет использовать в дальнейшем в атомной энергетике.

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