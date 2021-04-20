Магас, , 09:41 — REGNUM В Ингушетии принял участие в прививочной кампании против коронавируса 21 851 человек. При этом полностью защищенными уже являются 14 057 жителей региона, которые получили второй компонент вакцины. Такие данные привела 19 апреля в ходе заседания правительства министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

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В числе привитых, по ее словам, 2758 медработников, 2097 сотрудников образовательных организаций, 2709 — сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, прививки были сделаны 465 государственным служащим, 448 студентам и 211 сотрудникам промышленных предприятий.

По слома главы минздрава в числе привитых 4360 человек из категории лиц старше 60 лет. Это почти пятая часть общего количества жителей Ингушетии, получивших прививку от коронавируса.