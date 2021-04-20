Москва, 20 апреля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Поздравление президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу в связи с его избранием на пост первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии (КП) этой страны направил президент России Владимир Путин. Телеграмма с поздравлением 20 апреля обнародована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

«Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — говорится в поздравлении.

Также в нем указывается, что данное решение съезда КП Кубы является полностью подтверждающим высокий политический авторитет кубинского лидера и говорит о признании его заслуг перед страной.

«Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Бермудеса с днём рождения и пожелал ему здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной и партийной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что руководство Компартией Кубы перешло в руки президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса после избрания его первым секретарем ЦК КП данной страны.