Тбилиси, , 09:44 — REGNUM В Грузии введут дополнительные карантинные ограничения, если жители страны будут и дальше нарушать масочный режим и проводить массовые застолья. Об этом, как передает агентство «Новости-Грузия», 19 апреля заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе в ходе брифинга.

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По словам врача, в стране растет доля положительных результатов тестов на коронавирус, а также увеличивается количество выявляемых в сутки носителей SARS-CoV-2. Если такая тенденция продолжится, то карантинный режим ужесточат.

«Если показатель ношения масок не возрастет, если вновь будут собираться на больших застольях, конечно, ситуация ухудшится и государство будет вынуждено ввести дополнительные ограничения», — отметил Имнадзе.

Напомним, в Грузии жёсткие карантинные ограничения ввели в ноябре 2020 года. В марте и апреле из начали постепенно отменять. В настоящее время основными мерами профилактики пандемии в стране являются масочный режим, комендантский час и запрет на массовые собрания.

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