Ташкент, , 09:39 — REGNUM Компания Uzbekistan Airports планирует вдвое увеличить пропускную способность аэропорта Ташкента, до 1200 пассажиров в час. Об этом заявила глава компании Рана Джураева в интервью телеканал у «Узбекистан 24».

По её словам, в аэропорту увеличат зоны для отдыха пассажиров и точек общественного питания, а также зал ожидания. Работы планируется закончить до конца 2022 года. Стоимость проекта оценивается в $17 млн.

Джураева добавила, что в аэропорту планируется построить новый грузовой терминал. Кроме того, все 11 аэропортов Узбекистана планируется объединить под управлением единого руководящего органа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарканде до конца 2021 года планируется построить новое здание терминала аэропорта. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность аэропорта.

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