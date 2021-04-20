Элиста, , 09:37 — REGNUM В Республике Калмыкия выявили одного носителя «британского» штамма SARS-Cov-2. В настоящее время на самоизоляцию отправлены почти 50 человек, которые контактировали с заразившимся медиком.

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«Выявлен один инфицированный этим более заразным штаммом. Известно, что он вызывает тяжёлое течение болезни у более молодых людей. Очаг распространения инфекции локализован, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен штамм, — всего 47 человек», — цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.

ИА REGNUM сообщало, что в соседней с Калмыкией Ростовской области число муниципальных образований, где выявлены носители британского штамма коронавируса, достигло семи. При этом все девять заразившихся пределы России не покидали.

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